Uluslararası, Sanat, Kültür ve İletişim okurlarıyla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, sanat, kültür ve iletişim temelinde, sosyal bilimlerin tüm alt dallarındaki çalışmaları içeren Uluslararası, Sanat, Kültür ve İletişim Dergisi (International Journal of Art Culture and Communication – IJACC)'nin yeni sayısı yayınlandı. Dergi Park sistemi üzerinden yayınlanan hakemli e-derginin yeni sayısında, altı bilimsel makale yer alıyor. Derginin yeni sayısında; Yayına kabul edilmiş çalışmalardan, "KätheKollwitz'in 'Yoksulluk' Adlı Yapıtının Çözümlenmesi", "Akıllı Telefon Ortamında Resimli Çocuk Kitapları (Efe Misafirlikte, Zeynep İle Zeytin)", "Sanat Müzelerinde Sağır ve İşitme Engelli Bireylere Dönük Sosyal Erişim Programları 'Amerika Birleşik Devletleri Örneği'", "Fotoğraf Sanatında Fotografik Malzemenin Görsel Bir Dil Olarak Kullanımı", "İletişimin Döngüsel Süreci Bağlamında Sözlü İletişim" ve "İlk Çağlardan Günümüze Tempera Resim Tekniği" başlıklı makaleler yayımlandı.