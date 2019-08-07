Aba Güreşi Dünya Şampiyonası 31 Ağustos’ta

ULUSLARARASI 10. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül günleri arasında Hatay'da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu'nca organize edilen Uluslararası 10. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı. Kurucu başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek ve ekibi de 21 Temmuz günü bin sporcunun katılımı ile yaptıkları Türkiye Şampiyonası'nda belirledikleri başarılı sporcuları kadroya yerleştirdi.
Şampiyonaya İtalya, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Asya devletleri de er meydanına çıkacak.