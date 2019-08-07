Aba Güreşi Dünya Şampiyonası 31 Ağustos’ta

BUGÜN NELER OLDU

ULUSLARARASI 10. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül günleri arasında Hatay'da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu'nca organize edilen Uluslararası 10. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı.Şampiyonaya İtalya, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Asya devletleri de er meydanına çıkacak.