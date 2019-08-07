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’nın her noktasına eşit hizmet

Tüm mahalleleri ziyaret eden Valisi Mahmut Demirtaş, Yenidoğan Mahallesi’nde muhtar ve vatandaş buluştu

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Adana’nın her noktasına eşit hizmet
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtar ve vatandaş buluşmasının ardından Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyette bulunan sokak esnafıyla bir araya geldi. Esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisini ileten ve orada bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Demirtaş, iş yoğunluğundan fırsat buldukça Adana'nın tüm mahallelerini ziyaret etmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Kentin her bir noktasında bulunan vatandaşların kamu hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Demirtaş, oldukça samimi görüntülere sahne olan ziyareti sırasında Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın anısına yaptırılan çeşmeden de su içerek Yenidoğanlı şehide Allah'tan rahmet dilediğini kaydetti.
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Adana’nın her noktasına eşit hizmet
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