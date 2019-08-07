Adana’nın her noktasına eşit hizmet

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtar ve vatandaş buluşmasının ardından Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyette bulunan sokak esnafıyla bir araya geldi. Esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisini ileten ve orada bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Demirtaş, iş yoğunluğundan fırsat buldukça Adana'nın tüm mahallelerini ziyaret etmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Kentin her bir noktasında bulunan vatandaşların kamu hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Demirtaş, oldukça samimi görüntülere sahne olan ziyareti sırasında Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın anısına yaptırılan çeşmeden de su içerek Yenidoğanlı şehide Allah'tan rahmet dilediğini kaydetti.