Anamur Halk Eğitim Merkezi’nin gurur tablosu

BUGÜN NELER OLDU

Halk Eğitim Merkezi'nin gençlere ücretsiz kurs desteği verdiği 2019 LGS'de büyük başarı elde etti. Yerleştirme sonuçlarına göre Anamur Halk Eğitim Merkezi'nde ücretsiz eğitim alan 8.sınıf öğrencilerinden 22'si Konya Meram Fen Lisesi, Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Mersin Yahya Akel Fen Lisesi, Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi, Antalya Aksu Fen Lisesi, Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi gibi yüksek puanlı okullara kayıt hakkı kazandılar. Öğrencilerden 108'i Anadolu liselerine kayıt hakkı elde ederken geriye kalanları ise Anadolu teknik ve meslek liselerine kayıt hakkı kazandılar. Anamur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kayabaşı büyük emekler sonucu istediği liselere yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri kutladı.