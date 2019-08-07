Barbosa&Ouali Hatay’a imzayı attı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Helder Barbosa ile 2+1 ve Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Kortrijk'in oyuncusu Cezayir asıllı Fransız futbolcu Idır Ouali ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Hatayspor'a gelmeyi çok istediğini anlatan Barbosa,dedi. Ouali ise Hatayspor'un çok iyi bir takım olduğunu ve bunu geçen sezon herkese gösterdiğini kaydetti. Takıma katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizen Ouali, Hatayspor'un bu sene TFF 1. Lig'de şampiyon olacağına inandığını söyledi.