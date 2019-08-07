Barbosa&Ouali Hatay’a imzayı attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Helder Barbosa ile 2+1 ve Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Kortrijk'in oyuncusu Cezayir asıllı Fransız futbolcu Idır Ouali ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, bu sezon Süper Lig'e direkt olarak çıkmak istediklerini ifade etti. Transfer olan futbolculardan Barbosa da yaptığı konuşmada Hatayspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu aktardı.
Hatayspor'a gelmeyi çok istediğini anlatan Barbosa, "Geçen sezon Hatayspor'u çok yakından takip ettim. Final maçında kaçırılan bu şansı bu sene yakalayacağımıza inanıyorum"
dedi. Ouali ise Hatayspor'un çok iyi bir takım olduğunu ve bunu geçen sezon herkese gösterdiğini kaydetti. Takıma katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizen Ouali, Hatayspor'un bu sene TFF 1. Lig'de şampiyon olacağına inandığını söyledi. Törene yönetim kurulu üyeleri Mehmet Bozkurt, Rahmi Vardı, Ender Yardımcı ve idari menajer Murat Bereket katıldı.