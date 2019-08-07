‘Bella’ yürüteçle hayata tutundu

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bir beyaz eşya tamircisi, trafik kazasında arka ayakları felç olan "Bella" isimli köpeğine tekerlekli yürüteç yaptırarak, hayvanın yeniden hayata tutunmasını sağladı. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tamircilik yapan İbrahim Serintürk, sokakta bulduğu bir haftalık köpek yavrusunu sahiplendi. "Bella" ismini verdiği köpeğine yaklaşık 1 yıl sonra otomobil çarpan Serintürk, hem bazı iç organları zarar gören hem de arka bacakları felç geçiren hayvanı veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan ancak iki bacağındaki felç nedeniyle yürüyemeyen "Bella" adeta hayata küstü. Serintürk de köpeğinin bu durumuna dayanamayınca Bella için bir tekerlekli yürüteç yaptırmaya karar verdi. Ankara'da bir petshopta kendisine yardımcı olunabileceğini öğrenen Serintürk, burada yaptırdığı yürüteç ile köpeğinin yeniden sokakta gezebilmesini ve hayata tutunmasını sağladı.