Çukurova Üniversitesi en iyiler arasında

for World University Rankings (CWUR) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralaması açıklandı. Dünya genelinde 99 farklı ülkeden 20.000 üniversitenin değerlendirildiği listede Çukurova Üniversitesi ilk 1.000 üniversite içinde yer alıp Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesinden biri ilan edildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi adının Dünyanın ve Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında anılması için aralıksız büyük özveri ile çalışan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti. Üstü üste aldığı başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi güçlü akademik kadrosu, gelişmiş fiziki altyapı imkânları ve teknolojik donanımlarıyla başarılarına yenilerini ekleyerek yine Dünyanın En İyi Üniversiteleri listesindeki yerini aldı. Center for World University Rankings tarafından gerçekleştirilen 2019- 2020 En İyiler listesinde Çukurova Üniversitesi, dünyanın ve Türkiye'nin saygın üniversiteleri arasında gösterildi. Çukurova Üniversitesi, ilk bin listesine girebilen en iyi 10 Türk üniversitesinden biri oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Center for World University Rankings tarafından hazırlanıp bugün yayınlanan 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' listesinde Çukurova Üniversitesinin yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Kibar, "Çukurova Üniversitesinin bugün gelinen noktada akademisyen, öğrenci ve çalışanlarından aldığı güçle 'Dünyanın En İyi Üniversitesi' listesine giren 10 Türk üniversitesinden biri olmasından gurur duyuyorum. En büyük gücümüz akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz" dedi.