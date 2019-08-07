Dikenli incir Avrupa yolunda

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yıllarda şifa deponu olarak halkın ilgisini çeken dikenli incirde ihracat yolu açılıyor. Mersin'in Silifke İlçesinde Silifke Gıda Limited Şirketi yetkilisi Koray Güneş, bölgede sıkça yetişen ve gerek kalitesi gerekse rekolte açısından verimli olan dikenli incirin ihracat etmek için kolları sıvadıklarını söyledi. Özellikle Kayalık ve sıcak bölgelerde kendiliğinden yetişen dikenli incir Silifke'de oldukça fazla. Son yıllarda vatandaşın sahillerde ve pazarda taneyle satması nedeniyle bilinirliği artan dikenli incirde bölge halkından toplama yaparak tesislerinde paketlenme işleminin ardından ihracat yapmayı planladıklarını belirten şirket yetkilisi Koray Güneş, böylelikle bölge halkına da ciddi bir girdi kapısı olacağını kaydetti. Güneş, "Ülkemizin içinde dikenli inciri artık herkes biliyor. Hedefimiz Avrupa'ya açılarak, dikenli incirimizi her pazara sunabilmektir" dedi.