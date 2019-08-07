Erdemli’de yaz spor kursları sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Erdemli ilçe belediyesi, yaz aylarında çocuklara ve gençlere yönelik oluşturduğu eğitim kursları ile hizmetlerine devam ediyor.170 öğrencinin eğitim aldığı kurslar, yaz aylarında Avgadı Mahallesi'nde de çarşamba ve cuma günleri eğitim veriyor.Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek,diye konuştu.