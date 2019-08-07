Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Erdemli’de yaz spor kursları sürüyor

Erdemli’de yaz spor kursları sürüyor

’in ilçesinde çocuklara ve gençlere yönelik yaz eğitim kursları devam ediyor Salı ve perşembe günleri futbol eğitimi veren antrenörler, yetenekli gençlerin peşinde

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Erdemli’de yaz spor kursları sürüyor
Mersin'in Erdemli ilçe belediyesi, yaz aylarında çocuklara ve gençlere yönelik oluşturduğu eğitim kursları ile hizmetlerine devam ediyor. Kurslar kapsamında salı ve perşembe günleri futbol eğitimleri veren antrenörler, alt yapı için sporcu yetiştirdiklerini ve ilçenin bu noktada oldukça şanslı olduğunu bildirdi. 170 öğrencinin eğitim aldığı kurslar, yaz aylarında Avgadı Mahallesi'nde de çarşamba ve cuma günleri eğitim veriyor.

YAZ DA EĞİTİMLE GEÇMELİ
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Eğitime Destek Kurs Merkezlerimiz ile geleceklerini inşa ettiğimiz gibi kültür, sanat ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz kurslarımız ile de fiziki ve ruhsal dünyalarının gelişimine katkı sunuyoruz. Çocuklarımızın kışın olduğu gibi yaz aylarını da kendilerini geliştirecek faaliyetlerle geçirmesi önemli. Bu kapsamda hem ilçe merkezimizde hem de Avgadı Mahallesi'nde futbol kursları açtık. Kurslarımıza devam eden tüm sporcularımıza başarılar dilerim" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdemli’de yaz spor kursları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN