Gazişehir’de hareketli saatler

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üper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, çok hareketli bir gün yaşadı. Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe kulübünün Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren kırmızısiyahlı ekipte yönetim Ganalı orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti. Taraftar, yıldız oyuncunun sevinicini yaşarken kulüpten gelen ayrılık haberi ile sarsıldı. Sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman görevinden istifa etti.
3 YILLIK İMZAYI ATTI
GAZIANTEP ekibi, son olarak Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Tetteh ile temasa geçti. Prensip anlaşmasına varılan ve kampa getirilen 29 yaşındaki ön libero, kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Tetteh 207 resmi karşılaşmada görev aldı.
SORUN TRANSFER Mİ?
TRANSFER haberi ile büyük sevinç yaşayan kırmızı-siyahlı takımın taraftarları 2 ay önce sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman'ın görevinden istifa etmesi ile büyük üzüntü yaşadı. Akman'ın yönetim ve teknik heyetle transfer konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı için böyle bir karar aldığı iddia edildi.
Sezonun başlamasına kısa bir süre kala bu göreve kimin geleceği merak ediliyor.?