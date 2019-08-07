Gazişehir’de hareketli saatler

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, çok hareketli bir gün yaşadı. Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe kulübünün Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren kırmızısiyahlı ekipte yönetim Ganalı orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti.GAZIANTEP ekibi, son olarak Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Tetteh ile temasa geçti. Prensip anlaşmasına varılan ve kampa getirilenTetteh 207 resmi karşılaşmada görev aldı.TRANSFER haberi ile büyük sevinç yaşayan kırmızı-siyahlı takımın taraftarları 2 ay önce sportif direktörlük görevine getirilen Ayhan Akman'ın görevinden istifa etmesi ile büyük üzüntü yaşadı.Sezonun başlamasına kısa bir süre kala bu göreve kimin geleceği merak ediliyor.?