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için etkinlik

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Göksu Deltası için etkinlik
MERSIN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, Göksu Deltası'nı tanıtmak, yerel halkın ve kamuoyunun dikkatini deltanın önemine çekmek ve korunması konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla Göksu Deltası Kurtuluş Köyünde, "Avrupa'dan Anadolu'ya Göçmen Kuşlar" konulu etkinlik düzenledi. AB Türkiye Delegasyonunun desteğiyle her yıl çevre ve doğa koruma alanında farkındalık oluşturacak etkinliklere imza atan MTSO Mersin AB Bilgi Merkezi, bu kez 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü dolayısıyla Göksu Deltası'na dikkat çekmek amacıyla hafta sonunda iki gün süren etkinlik düzenledi. Etkinlikte deltada en çok görülen kuş türlerinin tanıtılmasının yanı sıra kuşların coğrafya ve kültürle ilişkisi de ele alındı. Etkinlikte, Kurtuluş Köyü sakinleriyle sohbet toplantısının yanı sıra köy çocukları ile boyama atölyesi de yapıldı. Nadide kuş türlerini rengarenk boyayan çocuklar aynı zamanda türler hakkında da bilgi sahibi oldu. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu'nun, "Göksu Deltası'nın Nadide Kuşları" başlığıyla anlattığı sunumuyla yerel halk, bölgelerinde misafir ettikleri göçmen kuşları yakın- dan tanıma fırsat bulurken, nesli tükenmekte olan türlere ilişkin de bilgi aldı.

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Göksu Deltası için etkinlik
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