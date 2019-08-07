Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İkinci Nobel Ödüllü bilim insanı YDÜ kadrosunda

İkinci Nobel Ödüllü bilim insanı YDÜ kadrosunda

Giriş Tarihi: 7.8.2019
İkinci Nobel Ödüllü bilim insanı YDÜ kadrosunda
BILIM üreten, ürettiklerini toplumun faydasına dönüştüren ve ürettikleri ile toplumu dönüştüren 4. Nesil Üniversite modeli ile akademik ve inovatif çalışmalarını yürüten Yakın Doğu Üniversitesi, Nobel Ödüllü Bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan sonra ikinci Nobel Ödüllü Bilim insanı Prof. Dr. Azhari Ahmed'i de akademik kadrosuna dahil etti. 2007 yılında Nobel Ödülü kazanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) üyesi Prof. Dr. Azhari Ahmad'in Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosuna katıldığı duyuruldu. Prof. Dr. Azharı F. M. Ahmed, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi'nde ders verecek. Dünyada bilime yön veren 100 Türk bilim insanı içerisinde yer alan 5 öğretim üyesine sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi, bu liste içerisinde yer alan 2 öğretim üyesini daha son bir ay içerisinde akademik kadrosuna kattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci Nobel Ödüllü bilim insanı YDÜ kadrosunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN