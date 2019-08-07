Mersin Büyükşehir Belediyesi yüzünü Tarsus’a dönmeli

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi ne yapar?Başkan Vahap Seçer ne yapar?Kapsama alanındaki Tarsus'un en önemli sokağını kaderine terk ettin!Neden?Görüntüler hiç hoş değil.Resimlerle süslenmiş kültür ve sanat sokağının hali perişan!Murat Ömerli, "Para harcamıyoruz derken iş yapmayan büyükşehir durumuna düşüyorlar.Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet verme noktasında hem ekip olarak hem de iş üretmek noktasında sıfır çekiyor!Tarsus'un en güzel sokağı maalesef perişan halde" diyor.Vahap Seçer yüzünü biraz da Tarsus'a dönsün!İnsanlar haksız değil.Tarsus Mersin'in ilçesi olduğuna göre.Seçer buraya da hizmet etmeli.Vatandaş icraat bekliyor!Mahallesi'nde ne sorun bitiyor, ne de yollar düzene giriyor.Epey bozuk yol yazısı yazdım.Ama hala meseleler çözülmedi.74013 sokakta Taşdurmaz Apartmanı'nın önünde farklı bir sorun var.Burada kör nokta olarak tabir edilen bir yer bulunuyor.Virajlı yolda sürücüler zor durumda kalıyor.Kazalar meydana geliyor.Bir kasis yapmak zor değil.Hem sürücüler dikkatli olur, hem de kazaların önüne geçilir.