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Niğdeli turizmciler dernekte birleşti

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Niğdeli turizmciler dernekte birleşti
NIĞDE'DE faaliyet gösteren ve turizm otelcilik ile uğraşan iş adamları dernek çatısı altına birleşerek Turizmciler derneğini kurdular. Niğde'de turizm konusunda farklı işlerle uğraşan kuruluşlar dernek çatısı altında birleştiler. Niğde'nin Kültür ve Turizm potansiyelini ortaya çıkmaya yönelik çalışmalar yapmak, Niğde de Turizm bilincini oluşturmak, Niğde için turizm stratejileri geliştirmek, Niğde turizmin alt yapısını geliştirmeye yönelik planlama, örgütlenme ve tanıtım çalışmalarını koordine etmek, Niğde turizminde işgücü niteliğini artırmak, turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasına yönelik ürün geliştirmek için 7 turizmci bir araya geldi.
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Niğdeli turizmciler dernekte birleşti
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