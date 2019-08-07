Özat: Bu işi başaracağız

BUGÜN NELER OLDU

YENI sezon hazırlıklarını Adana'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik patronu Ümit Özat, yeni sezonla ilgili olarak hayli umutlu. Kampın sorunsuz geçtiğini belirten Özat,ifadelerini kullandı. DENEYIMLI teknik adam Özat , "Gönül isterdi ki sezona yani ilk maçımıza taraftarımızla başlayalım. Dilerim bir daha böyle olumsuzluklar olmaz ve taraftarımızla birlikte yürürüz. İç sahada taraftarın desteği ile maçlarımızı alacağız. Gerisi de bize ait. Kesinlikle bizi yalnız bırakmasınlar. Bu işin en önemli adayı biziz ve başaracağız " diye konuştu.