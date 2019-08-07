Şahin gastronomiyi sektörle konuştu

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) öncesinde, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek görüş ve önerilerini aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda Vali Davut Gül'ün de katıldığı toplantıda sektör temsilcilerinin görüşlerini aldı. Başkan Şahin, "Her birinizin 3 veya 4 kuşak bir başarı hikayesi var. Hiçbir şey tesadüf değil. Elmacı Pazarı, kendiliğinden Elmacı Pazarı olmuyor, Oranın rengi, kokusu, lezzeti orada sizin alın teriniz var, Bugün UNESCO serüvenimiz kendiliğinden olmadı. Otelcimizden, seyahat acentesinden, şoförümüzden, kahvecimize ve örgütlü odalarımıza kadar tam bir zincir var" dedi. Şahin, "Doğduğumuz şehre hizmet etmek elbette büyük bir şeref. Ama Dünya nereye gidiyor, biz ne yapmalıyız ne yapmamalıyız bizim en önemli görev alanlarımızdan bir tanesidir. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin daha iyisini ve sürdürülebilirliliğini sağlamak durumundayız. Burada kazanan Gaziantep, kazanan ülkemiz olacak" diye konuştu.