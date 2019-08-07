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Saraybosna’da uluslararası yaz okuluna katıldılar

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Saraybosna’da uluslararası yaz okuluna katıldılar
YAKIN Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Gökçe Maraşlı ile Yaren Bayram, Bosna- Hersek'in başkenti Saraybosna da düzenlenen "13. İnsan Hakları ve Geçiş Dönemi Adalet Mekanizmaları" konulu uluslararası yaz okuluna katıldı. Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Saraybosna Hukuk Derneği (Udruzenje Pravnik) ve Konrad Adenauer Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü yaz okulu programında, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler iki hafta boyunca, Bosna-Hersek başta olmak üzere, yakın zamanda iç savaşlara sahne olmuş ülkelerin hukuk sistemlerindeki geçmişle hesaplaşma pratikleri ile insan hakları ve demokratikleşmeye ilişkin sorunlara dair geniş kapsamlı derslere katıldılar. Öğrenciler aynı zamanda Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Saraybosna Ofisi'ne ziyaret gerçekleştirerek mahkemenin yargılama uygulamalarına dair bilgiler aldılar.
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Saraybosna’da uluslararası yaz okuluna katıldılar
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