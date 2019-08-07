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Tarihi Uzun Çarşı’da bayram hareketliliği

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Tarihi Uzun Çarşı’da bayram hareketliliği
HATAY'IN Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Tarihi çarşıya akın eden vatandaşlar özellikle baharatlara yoğun ilgi gösteriyor. İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu çarşıda, bayram öncesi esnafın yüzü gülüyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş için çarşının yolunu tutan vatandaşlar, bayramlık kıyafet alışverişinin yanı sıra baharatçılara da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle sumak, karabiber ve kimyona yoğun ilgi olduğunu ifade eden Uzun Çarşı esnaflarından Tevfik Kahraman, "Kurban Bayramı dolayısıyla baya yoğunluğumuz var. Karabiber, kimyon ve özellikle sumak gibi baharatlar çok gidiyor. Çok şükür bayram üzeri kalabalık iyi, alışverişlerde iyi oluyor" dedi.
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Tarihi Uzun Çarşı’da bayram hareketliliği
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