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tacirlerine göz açtırılmıyor

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
K.MARAŞ'IN Elbistan ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobil takibe aldı. Ekipler, bir süre sonra düzenledikleri operasyon ile durdurdukları otomobilde yaptığı aramada 46.30 gram metamfatamin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler otomobildeki 4 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin burada yapılan kimlik ve parmak izi kontrolünde 2'sinin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan arandığı ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
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