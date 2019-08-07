Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yüreğir’de bayram temizliği yapıldı

Yüreğir’de bayram temizliği yapıldı

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Yüreğir’de bayram temizliği yapıldı
KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Yüreğir'de vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami ve cemevleri düzenli bir şekilde temizleniyor. Yüreğir Belediyesi ekipleri ibadethanelerin bahçesinde bulunan ağaçların bakımı yapıp çevre temizliği yapıyor. Ekipler ayrıca bina içindeki kullanım alanlarını hijyenik malzemelerle temizliyor. Yüreğir'de bulunan 155 cami, 43 kuran kursu, 3 cemevinin temizliğinin her hafta düzenli olarak yapıldığını belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İbadethaneler halkımızın ortak değerleridir. Bütün ibadethanelerimize aynı değeri veriyoruz. dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüreğir’de bayram temizliği yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN