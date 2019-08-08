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11 bin kişiye bayramlık kıyafet

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
11 bin kişiye bayramlık kıyafet
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla 11 bin kişiyi sevindirdi. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi binlerce dar gelirli ailenin yüzü güldü. Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Gıda Bankası'na giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, bayramda giymek üzere beğenmiş oldukları elbiseleri ve ayakkabıları tek tek üzerlerinde denediler.
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11 bin kişiye bayramlık kıyafet
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