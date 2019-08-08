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40 bin hap ile yakalandı

’da polis operasyonu düzenledi. Aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 8.8.2019
40 bin uyuşturucu hap ile yakalandı
Adana'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendiği Volkan B'nin (21) kullandığı aracı takibe alıp merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde durdurdu.

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Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada aracın bagaj kapağında iki pakette çok uyuşturucu hap bulundu. Şüphelinin Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da yatak odasındaki bazanın içinde 6 pakette uyuşturucu hap ele geçirildi. El konan 8 pakette toplam 40 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Volkan B., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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