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Yüzde 20'si yeşil alan olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, peyzaj düzenlemeleri ile görsel şölen sunuyor. 64.972 m2 yeşil peyzaj alana sahip hastanede, çalışmaları devam eden ormanlık alan ve yeni peyzaj çalışmaları kısa süre sonra tamamlandığında yeşil alan miktarı yüzde 23'e ulaşacak. Görsel çevre kalitesinin insanların psikolojik sağlığını olumlu yönde etkilediğinin çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlandığı günümüzde, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, verdiği kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra hastane bahçesi ve içindeki peyzaj düzenlemeleri, temiz ve ferah ortamı ile hastalara, hasta yakınlarına ve çalışanlarına adeta görsel bir şölen sunuyor. "Kamu - Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Yeşil Dostu Hastane" çalışmalarıyla da Adana'nın "en yeşil hastanesi" unvanına sahip. İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Taş, hastanede, metrekareye düşen yeşil alan miktarının 0,23 metrekare olarak hesaplandığını belirtti.