Bayramda sağlıklılar da dengeli beslenmeli

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Görevlisi Meryem Özdemir Petek, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının arttığını anımsatarak, kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalarının risk altında olduğunu ancak sağlıklı bireylerin de yediklerine ve miktarlarına dikkat etmelerini gerektiğini söyledi. Arş. Gör. Petek, et tüketimi yanı sıra, tatlı tüketiminin de arttığını, özellikle bu dönemde kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireylerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu kaydeden Arş. Gör. Petek, Kurban Bayramı'nda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Arş. Gör. Petek, demir, B12 vitamini ve çinkodan zengin protein kaynağı etlerin beslenmede önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Bireyin herhangi bir sağlık problemi olmaması et tüketiminin bol miktarda olacağı anlamına gelemez. Sucuk, pastırma, kavurma gibi besinlerden uzak durulması, et ile birlikte yeşil yapraklı sebzeler, domates, portakal gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini öneriyoruz" dedi. Kurban Bayramı süresince sağlık açısından şerbetli tatlılar yerine meyveli, sütlü tatlıların tercih edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Arş. Gör. Petek, "Baklavaya 'hayır' diyemiyorsanız 1-2 dilimi aşmayın. Yemekte bir günden fazla kaçamak yapmayın, et dışında sebze yemekleri, salata, meyve, süt-yoğurt gibi besinleri de ihmal etmeyin, atlı tüketildiyse ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidratları azaltın" diye konuştu.