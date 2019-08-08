Cilbayır’ın yolları bakıma alındı

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CilbayırMahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan ve yaz mevsimini burada geçiren vatandaşlar, Silifke Belediyesi'nin mahalle merkezi ve arazi yollarında devam eden çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kent merkezindeki mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de belediye hizmetlerini en iyi şekilde sürdürdüklerini açıklayan Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Mahalle içerisinde ve arazilerimize giden yollardaki sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri olan arazi yollarımızın bakımını imkânlarımız dâhilinde başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Mahalle arası ve arazi yollarındaki bu çalışmalarımız özellikle çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Artık köylerimizde çiftçilerimiz arazilerine rahatça ulaşım yapabilecekler. Yolların düzeltilmesinin yanı sıra üzerini stabilize malzemelerle doldurarak, uzun süre bozulmayacak şekilde sağlam zeminli yol çalışması gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.