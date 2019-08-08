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Diyabetsiz yaşama ‘merhaba’ dedi

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Diyabetsiz yaşama ‘merhaba’ dedi
Diyabetik diyete ve ilaç kullanımına rağmen, 9 yıldır kontrolsüz diyabet sorunu bulunan ve insülin kullanmak istemeyen 54 yaşındaki Hülya Dereli, tip 2 diyabet hastalığından cerrahi yöntemle kurtuldu. Kıbrıs'ın ilk tip 2 diyabet cerrahisini uygulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Obezite, Diyabet ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan, günümüzde artık tip 2 diyabetin tedavi edilebildiğini, halkın artık diyabetle yaşamaya devam etmek zorunda olmadığını kaydetti. Tip 2 Diyabet hastası olan ve insülin kullanmak istemediğini ifade eden ve kesin tedavi arayışı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Hülya Dereli'nin yapılan ameliyat öncesi kontrolleri sonrasında, cerrahi operasyona uygun olduğu saptandı. Operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi, obezite, diyabet ve reflü cerrahisi uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan, kontrolsüz diyabeti bulunan hastaya Tip 2 Diyabet cerrahisi uyguladıklarını söyledi.
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Diyabetsiz yaşama ‘merhaba’ dedi
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