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Göz doktoru saldırıya uğradı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
Göz doktoru saldırıya uğradı
Gaziantep'te bir kişi hastaneden çıkan göz doktorunu kalçasından bıçaklayarak yaraladı. 25 Aralık Devlet Hastanesinde öğleden sonra meydana gelen olayda, mesaisini tamamlayan göz doktoru Kutlay Kandemir evine gitmek için aracına doğru gittiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Kalçasından 3 bıçak darbesi alan Dr. Kandemir, hastanede tedavi altına alınırken, zanlı kaçarak kayıplara karıştı. Polis, hastanenin güvenlik kameralarından tespit ettiği zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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