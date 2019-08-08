Her şey Adana Demirspor için

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, gizli yapılan kongreyle şirketleşme kararı alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Başkan Sancak, gizli kongre yapıldığı ve şirketleşme kararı alındığı yönündeki iddiaları hatırlatarak,dedi.Tüzükte yapılan değişiklikleri sıralayan başkan Sancak,dedi.Başkan Sancak,diye konuştu. Adana Demirspor'u şirket yapmaya niyetinin olmadığını vurgulayan Sancak,dedi."Akbabalara sesleniyorum; geçti eski günler avuçlarınızı yalarsınız" diye konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Arka planda kalıp sosyal medyada prim yapmaya çalışan ve başkanlık hayali olanlara hodri meydan. 100 milyon TL getir bağışla, başkanlığı hemen bırakırım size. Onun haricinde hayalinizle kalın" dedi.