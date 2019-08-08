Her şey Adana Demirspor için

TFF 1. Lig'de yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, gizli yapılan kongreyle şirketleşme kararı alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Başkan Sancak, gizli kongre yapıldığı ve şirketleşme kararı alındığı yönündeki iddiaları hatırlatarak, "Mayıs ayında tüzük kongresi yapılmıştır ve bu alenen gerçekleştkirilmiştir. Aidatı ödemeyen, eski yönetimlerin adamları üyelikten düşürülmüştür. Şirketleşme kararı alındığı külliyen yalan"
dedi.
İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tüzükte yapılan değişiklikleri sıralayan başkan Sancak, "Başkanlığa aday adayı olacak kişiler 2 milyon TL kulübe bağış yaparak liste oluşturabilecek. Aidatlarını ödemeyenler belli bir süre sonra üyelikten men edilecek. Mevcut başkan ölürse yönetim kurulu üyelerinden biri kongreye kadar yürütecek. Başkanlığı yürütecek olan yönetim kurulu üyesi aday olmak isterse oda 2 milyon bağış yapacak. Adana Demirspor kimsenin kuklası ve oyuncağı olmayacaktır"
dedi.
GİZLİ GÜNDEMİMİZ YOK
Başkan Sancak, "Hava olsun diye isim yapayım diye kimse aday olmaya kalkmaz o zaman. Yapılan bu değişiklikler Adana Demirspor'un geleceği için yapılmıştır"
diye konuştu. Adana Demirspor'u şirket yapmaya niyetinin olmadığını vurgulayan Sancak, "Ama önünde sonunda şirket olmak zorunda hatta bütün kulüpler şirket olmak zorunda. Şayet bir gün şirketleşme gündeme gelirse ben çıkar açıklamayı yaparım ve kongre üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla karar alınır. Gizli gündemimiz yok"
dedi.
'AVCUNUZU YALARSINIZ'
"Akbabalara sesleniyorum; geçti eski günler avuçlarınızı yalarsınız" diye konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Arka planda kalıp sosyal medyada prim yapmaya çalışan ve başkanlık hayali olanlara hodri meydan. 100 milyon TL getir bağışla, başkanlığı hemen bırakırım size. Onun haricinde hayalinizle kalın" dedi.