Konakta ‘Antep Evi’ hayat bulacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 13 odalı Gazi Konuk Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Konuk evi yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilere eski Antep evlerindeki yaşamı anlatacak. Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce restorasyonu tamamlanan Gazi Konuk Evi, Antep Evi kültürünü canlandıracak.Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki Gazi Konuk Evi'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şu güzel coğrafyaya baktığınızda, şu güzelliğe baktığınız zaman büyük bir hazine var. Artık 'Kim zengin' dediğimizde, 'ne kadar paranız var' diye bakmıyorlar. 'Ne kadar gönlü zengin' diye bakıyorlar. Olcay hanım da gençlere ve diğerlerine örnek oluyor. Biz güzel bir şekilde işimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Zorluklarla dolu hayat hikayesinden kesitler anlatan emekli öğretmen Olcay Külah da bütün eşyalarını sergiye bağışladığını, gönlü zengin olan herkese hayırsever çalışmalara ağırlık vermesini tavsiye etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen Gazi Konuk Evi'nde, Olcay Külah'ın "Antep İşi" işlemelerinin yer aldığı kişisel koleksiyonu sergilenecek. Şahin, Olcay Külah'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Şahin, "İçeride büyük bir hazine var. Çocukluğum bu işlerle geçti. Kartopu, Antep işi, bebek işi nedir bunların hepsini biliyorum. O kadar zordur ki. İğneyle kuyu kazmaktır. Şimdi arsa, okul ne kadar kıymetliyse içeride de büyük bir hazine var. Elindeki bütün hazinesini bize verdi, çok güzel bir eseri ülkemize, şehrimize kazandırmış oldu. Bu güzel mekana kimlik katmış olduk" dedi. Vali Davut Gül ise, "Gaziantep tarih ve kültür kenti. Bu açılışta bunların en güzel örneği" diye konuştu.