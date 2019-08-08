Levent Eriş: Başarı için buradayım

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TFF 1. Lig'de Adanaspor'un başına üçüncü kez geçen 56 yaşındaki teknik direktör Levent Eriş, yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi. Adanaspor'u başarıya ulaştırmak için mücadele edeceklerini belirten teknik adam Eriş, "Futbolcularımla tanıştım. Hedeflerimizi anlattım. Buraya neden geldiğimizi açıkladım. Yeni sezonu heyecanla sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. Bolu kampını yarın tamamlayacak olan turuncu-beyazlı ekip, Macar forvet oyuncusu Robert Feczesin ile yollarını ayırdı. Adanaspor, yeni sezonda takımda düşünülmeyen 33 yaşındaki Feczesin ile anlaşarak sözleşmesini karşılıklı feshetti. Geçen sezon takıma dahil olan Feczesin'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.