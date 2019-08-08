Melih ABİ: Sıcaktan bunalan Adanalının güneşten korunma icadı

BUGÜN NELER OLDU

Gördüğünüz fotoğraf Adana'da çekildi. Adanalı üretkendir, hem kendini korur, hem de icatlarıyla Türkiye'nin gündemine oturur. Sanal ortamda paylaşılan bu fotoğraf motosikletle giden iki kişinin icadı. Malum sıcaktan bunaldık. Arkada oturan koca bir leğeni başlarına koymuş. Güneşten korunuyor. Bu fotoğrafta 'başka şehirde yaşayamam' cinsinden. Aman dikkat leğenin yüksekliğini iyi ayarlayın. Öndeki motosiklet sürücüsünün dikkatini dağıtmasın.Önceyaya. Artık yayalara önem veriyoruz. Bu konuda cezalar devreye girdi. Şehirlerde özel çalışmalarda yapıldı... Yollarda dikkat edilecek şekilde yayalara ait olan bölümler belirlendi. Hem de kalın çizgilerle. Geceleri de fosforlu ışıklar devreye giriyor... 'Sürücüler dikkatli olsun' diye... Bu durum her yer için geçerli. Tarsus'tan Selin Kar, "Yaya geçitleri geceleri de gözüken parlak boya ile belirlenmeli. Bu konuda çalışmalar hızlandırılmalı. Hastane karşısındaki yürüyen merdiven işi bile halledilmedi. Çok basit olmasına rağmen hala çözüme kavuşmuş değil" diyor. Yasalar Mersin'de farklı, Tarsus'ta farklı olmaz. Yayalar için ne gerekiyorsa yapılmalı. Hem de hemen! Bu ilin valisi yok mu? Belediye Başkanı yok mu?