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’de orman yangını

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Mersin’de orman yangını
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü. İlçe kırsalındaki mahallelerden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı. İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 21 arazöz, 3 su tankı, bir dozer ve 5 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut, Yılmaz açıklamasında kontrol altına alınan yangının söndürüldüğünü, bazı noktalarda soğutma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeninin, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını kaydeden Yılmaz, 1 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Öte yandan, yangın nedeniyle jandarma kontrolünde evlerinden çıkan bazı mahalle sakinlerinin soğutma çalışmalarının ardından evlerine döneceği bildirildi.
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Mersin’de orman yangını
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