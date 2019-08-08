Silifkeli gençler a takımda

BUGÜN NELER OLDU

Yeni sezonda Mersin Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Silifke Belediyespor altyapı oyuncuları Arda Kılıç, Hacı Ali Geser, İsmail Okur, Oğuzhan Deveci ile sözleşme imzalarken, genç oyuncular yeni sezonda A takım kadrosunda yer alacak. Hizmet binasında yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Alp Kadıoğlu hazır bulundu. SILIFKE'NIN öz evlatlarıyla başarılı olacağını ve onlara sahip çıktıklarını belirten kulüp başkanı Gürhan Dölek, "Bizler, futbol takımı olarak tamamen öz kaynaklarımıza döneceğiz. Silifke futbol şehri ve bu şehirde yaşayan birçok yetenekli gencimiz var. Gençlere sahip çıkıyoruz. Altyapımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Altyapımızda bulunan 4 gencimizi A takıma aldık" ifadelerini kullandı.