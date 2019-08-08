Vali Şimşek sorun dinliyor

BUGÜN NELER OLDU

İlçe, belde, köy ve mahalle ziyaretleri kapsamında Yeşilgölcük, Bağlama, Alay ve Kiledere kasabalarını ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kasabalarda vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun, görüş ve talepleri dinledi. İl Jandarma Komutanı J. Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna ve ilgili kurum müdürleri ile gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkine Yeşilgölcük kasabası ile başlayan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Ramazan Tuncay'ı makamında ziyaret ederek kasabanın genel durumu hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından kasaba merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerini gezerek hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Yılmaz Şimşek, daha sonra kasaba sakinleri ile bir araya gelerek kendisine iletilen sorun, görüş ve talepleri dinledi. Vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından geçtiğimiz gün elem bir kaza sonucu yaşamını yitiren Şehit Osman Efe Apaydın Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Feyzullah Sağlam'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Yeşilgölcük kasabasının ardından Bağlama Belediye Başkanı Murat Karakuzu'yu makamında ziyaret etti. Belediye başkanı Murat Karakuzu'dan kasabanın genel durumu hakkında bilgi almasının ardından Vali Yılmaz Şimşek, Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon esnasında yaralanan jandarma Uzman Çavuş Ferdi Akkoç'u baba evinde ziyaret etti. Bağlama kasabasında da vatandaşlarla düzenlediği toplantıda sorun, görüş ve önerileri dinleyen Vali Yılmaz Şimşek, kendisine iletilen sorunların biran önce çözüme kavuşturulması konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.