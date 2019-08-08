Yeni Adana stadı bölgeye can verece

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Kamu bankalarının konut kredilerinde faiz indirimine gitmesi sonrasında, Adana'da konut satışlarında artış görüldü. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı, yapımı 2014 yılından bu yana devam eden 33 bin kişilik Adana Stadı'nın tamamlanmasının bölgedeki satışları daha çok arttıracağını söyledi. Kamu bankaları geçtiğimiz hafta konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti.Adana'da ise konut satışlarında en çok talep imar düzenlemesi ile yoğunluk artışına gidilen ve son 4 yılda yaklaşık 30 bin konutun yapıldığı ve yoğun yapılaşmanın devam ettiği Sarıçam ilçesi oldu. AKAMDER Başkanı, yapımı 2014 yılında başlayan ve çim ile koltukları hariç geri kalan işlemleri biten 33 bin kapasiteli'nın açılmasının Sarıçam ilçesinde satışları arttıracağını kaydetti. Karslıoğlu,diye konuştu.