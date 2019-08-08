Yeşil altına kameralı koruma

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Gaziantep'inyeşil altını Antep fıstığının hasat sezonunun yaklaşmasıyla ağaçlarındaki ürününü hırsızlara karşı korumak isteyen bir çiftçi, bahçesine güvenlik kamerası sistemi kurdu. Fıstık bahçelerinde bekçi tutulmasının yaygın olduğu Gaziantep'te şimdi de güvenlik kamerası dönemi başladı. Nizip ilçesine bağlı Sarıkoç Mahallesi'nde 100 dönümlük fıstık bahçesine güvenlik kamerası taktıran Ökkeş Naim (44), Antep fıstığı ağacının dikildikten 15-16 yıl sonra meyve vermeye başladığını söyledi. Bir ağaçtan mahsul almak için yaklaşık 16 yıl beklemek zorunda olduklarını anlatan Naim, "Bu kadar zahmetle ürün veren bir ağacın fıstığının heba olması, başkaları tarafından çalınması bizi üzüyordu" dedi. Naim, devamlı fıstık bahçesinde olmadığı için hırsızlığa karşı nasıl tedbir alabileceğini düşündüğünü belirterek, "Bunun üzerine yoğunlaştık ve fıstık bahçesine güvenlik kamerası sistemi kurduk. Uzaktan, dünyanın her tarafından IP numarası ve şifresi girerek internet üzerinden fıstık bahçemi izleyebiliyorum. Burada olan biteni gece gündüz takip edebiliyorum" diye konuştu. Görüntülerdeki olağanüstü hareketliliği, jandarma ihbar hattına bildirdiğini ifade eden Naim, güvenlik güçlerine şüphelilerin kaçış yönlerini de verebildiğini dile getirdi. Bahçesine birkaç yıl önce hırsız girdiğini aktaran Naim, "Birkaç çuval ürünüm çalınmıştı. Ondan dolayı devamlı tedirgin oluyorduk. Bu sene sistemi kurarak tedirginlikten kurtulduk. Çiftçi arkadaşlarımızdan bazıları bahçelerini kendileri bekliyor, bazıları da bekçi tutarak bahçesini korumak istiyor. Bu tabii ki bir külfet getiriyor" ifadelerini kullandı.