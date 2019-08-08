Yüreğir Belediyesi’nden serinleten ferahlık

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Adana'da Yüreğir Belediyesi yaz aylarının en sıcak günlerinde ve oluşan nemle birlikte sıcaklığın 2 katı hissedildiği Adana'da vatandaşların ferahlaması amacıyla 2 adet ikram çeşmesiyle vatandaşlara buz gibi limonata ikram ediyor. Şehir hastanesi önündeki otobüs durağına kurulan 2 adet çadır ile vatandaşların gölgeleneceği alan oluşturuldu. Hastaneye gelen vatandaşlar hem soğuk limonata içebiliyor, hem de çadırlarda yazın kavurucu güneşten korunuyor. Adanalı vatandaşların rahat etmesi ve hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ''Türkiye'nin en sıcak bölgesinde yaşıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı ferahlatmak için limonata dağıtıyoruz" dedi.