Akdeniz’de çocuklar için portatif havuz

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklara verdiği sözü tutan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, havuzların açılışını bayram öncesinde çocuklarla birlikte yapacak. Gültak, bugüne dek yüzme havuzuna gidemeyen dezavantajlı durumdaki 7-13 yaş arası çocuklar için 4 mahalleye portatif yüzme havuzları kuruyor. Mersin'de ilk olacak proje kapsamında, Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştiriliyor. Diğer mahallerden gelmek isteyen çocukların servislerle taşınacağı havuzlarda, çocuklara ücretsiz yüzme kursları da verilecek. Her öğrenci haftanın 2 günü, yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek. Gültak, "Çocuklarımızın yaz tatilini hem yüzme öğrenerek hem de arkadaşlarıyla eğlenerek geçirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.