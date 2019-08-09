Baklavacılar bayram mesaisine başladı

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te baklavacılar yoğun baklava mesaisine başlarken, imalathaneler yaşanan talep patlaması nedeniyle üretimi iki katına çıkardı. Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı'na birkaç gün kala, Gaziantep'teki baklavacılar da vatandaşların siparişlerine yetişebilmek için gece gündüz mesai yapmaya devam ediyor. İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve tereyağı ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen baklava, Gaziantep'ten Türkiye'nin her tarafına gönderilirken, Amerika, Katar, Dubai, Suudi Arabistan ve Hollanda gibi pek çok ülkeye de ihraç ediliyor.