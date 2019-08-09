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Cam kemik hastası kardeşlerin yüzü güldü

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Cam kemik hastası kardeşlerin yüzü güldü
Kahramanmaraş'ta cam kemik hastası Sakine Çiçek (11) ve kardeşi Umut Eren Çiçek'e (3), toplanan mavi kapaklar sayesinde tekerlekli sandalye ve puset hediye edildi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde Gönül ve Mustafa Çiçek çiftinin dört çocuğundan ikisi cam kemik hastası. Hastalıkları nedeniyle yürümekte zorlanan çocuklar için kentte mavi kapak toplayan Abdulkadir Zeki Gülmez, deposunda bulunan 200 bin mavi kapak ile tekerlekli sandalye ve puset temin ederek aileye teslim etti. Tekerlekli sandalye ve pusete şehit isimleri verilirken, şehit yakınları da aileyi yalnız bırakmadı. Şehitler adına okunan Kur'an ve yapılan duanın ardından konuşan Abdülkadir Zeki Gülmez, "Sakine hanımı ziyarete geldik, sağ olsun. Bizlere kapısını açtılar, evlerini açtılar" dedi.
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Cam kemik hastası kardeşlerin yüzü güldü
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