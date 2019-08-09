Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını veriyor

BUGÜN NELER OLDU

erken yaşta üniversite ortamında bilim dünyası ile tanışmalarını sağlamayı, bilimsel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirme hedefiyle Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı kapanış töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı'nın katılımı ile gerçekleştirilecek. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin ilk dönem mezunlarını vereceği kapanış töreni, bugün, saat 09.30'da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle sona erecek. Kapanış töreninde, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nde yaş guruplarına göre Evren, Dünya, Güneş ve Galaksi sınıflarına ayrılan öğrenciler farklı gösteriler sunacak. Çocuklara erken yaşta üniversite ortamını ve ruhunu tanıtmak, bilim insanı olabilme bilincini aşılamak, onlarda var olan bilimsel merak duygusunu geliştirmek vizyonuyla hayata geçirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin ilk dönem mezunlarını vermenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.