Güzel sanatlardan mezuniyet sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova?Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileri danışman hocaları Doç. Dr. F. Engin Alpat, Doç. Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. Hande Bilvar ile birlikte uzmanlık alanlarında hazırladıkları tasarım ve sanat çalışmalarını sergiledi. Öğrenciler Ahmet Koçak, Büşra Sönmez, Duygu Özdemir, Ebru Yağız, Fikrîye Nur Köse, Gökçe Uflazoğlu, Hande Gizem Yücel, İlke Beyza Bilal, Kübra Şin, Manolya Geliş, Murat Üneri, Naciye Değirmenci, Rabia Kartal, Selma Kılıç, Tuğba Gümüşçü ve danışman hocalarının birlikte karar verip belirledikleri temalar doğrultusunda öğrencilere ait baskı desen tasarımı, dokuma kumaş tasarımı ve giysi tasarımlarının sergilendiği etkinliğe Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel, Güzel Sanatlar Fakültesi hocaları, öğrencileri ve aileleri katıldı.