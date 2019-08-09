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Kamp tatsız bitti

Gazişehir ile takımı El-Wakrah kampın son günündeki hazırlık maçında rakip oldu. Sahada yaşanan tartışma sonrası konuk takım ikinci yarıya çıkmadı, karşılaşma iptal oldu

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Kamp tatsız bitti

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Düzce kampını tatsız kapattı. Kırmızı-siyahlı ekibin Katar Yıldız Ligi takımı El-Wakrah ile oynadığı hazırlık maçı, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı. Karşılaşma sırasında Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya rakip takımın teknik ekibinden sözlü sataşmalar oldu. Rumen teknik adam, karşılaşmayla ilgili konuşulacak bir şey olmadığını belirterek, "Biraz zamana ihtiyacımız var. İlk hedefimiz takımı ligde tutup üst sıralarda yer almak" dedi. Otobüsle tesislerden ayrılan kafile, bir günlük iznin ardından Gaziantep'teki kulüp tesislerinde tekrar bir araya gelecek.

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Teknik direktör Sumudica, birçok yeni oyuncuyu bünyelerine kattıklarını belirtti. Çok zor bir dönemden geçtiklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Aramıza yeni oyuncular katıldı. Takımı bir araya getirmek için zamanımız vardı, bunu başardık. Takımın yüzde 70'ini tamamladık, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Başkanımız ve yöneticilerin trans fer için çok sıkı çalıştığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kamp tatsız bitti
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