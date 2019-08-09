Kızılay’ın vekaletle kurban kesimi çığ gibi

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Kızılay'ı Adana Şubesi'nin "Vekaletle Kurban Bağışı" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, işadamı Şerif Güler ve Adana Ticaret Odası (ATO) yöneticileri de kurban bağışlarını Kızılay'a yaptı. Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, ve Yönetim Kurulu Üyeleri bağışçıları makamlarında ziyaret ederek, katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Başkan Saygılı, "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla sürdürülen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyasına gösterilen ilgi nedeniyle tüm Adanalılara teşekkür etti. Hayırseverin sadece yurt içi değil yurt dışındaki muhtaçlar için de bağışta bulunabildiklerini, yurt içi 1 hisse kurban vekâletinin 850 TL, yurt dışı kurban vekaletinin ise 725 TL olduğunu anımsattı. Saygılı, Kurbanların İslami usullere uygun olarak kesilip muhtaçlara dağıtıldığını kaydetti. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar; Türk Kızılay Adana Şubesine 03224571923 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.