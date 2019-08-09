Konut almak için en uygun zaman

BUGÜN NELER OLDU

bankalarının konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirimi ve piyasalara yansımalarını değerlendiren Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Nesim Ekinci, "Faizlerin yüzde 1'in altına inmesi sektörümüze can suyu oldu. Konut alıcıları için ise şuan diğer önemli bir fırsat, fiyatlar. Yeni maliyetler henüz binalara yansımadı, yeni projelerde bu fiyatları görmek mümkün olmayacak. Bu nedenle alıcı için fırsat döneminden geçiyoruz, ev almanın tam zamanı" dedi. Merkez Bankası'nın faiz hamlesinden sonra kamu bankalarının da konut kredi faiz oranını yüzde 0.99'a çekmesi ev sahibi olmak isteyenlere 'ev aldıracak' fırsatların kapısını aralıyor. Faiz indirimleri gayrimenkul sektöründe de olumlu karşılanırken, bayram öncesi ekonomide atılan bu adımı değerlendiren MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, "Konut faiz oranlarının indirilmesi, hem konut alıcısı hem sektör için önemli bir can suyu oldu ve piyasalara bayram havası erken geldi" dedi. Düşük faiz-uzun vade ikilisinin ilk etapta konuta ihtiyaç duyanları harekete geçireceğini belirten MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, "Bir yıl içerisinde malzeme fiyatlarında inşaat malzemeleri fiyatlarında işçiliklerde dâhil olmak üzere yaklaşık olarak yüzde 50-70 oranında bir artış oldu. Bir binanın yapılışında 400-450 kalem sektörle iş yapılıyor. Bütün bu sektörlerin hepsinde artış var" diye konuştu