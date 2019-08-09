Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Konut almak için en uygun zaman

Konut almak için en uygun zaman

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019
Konut almak için en uygun zaman
KAMU bankalarının konut kredisi faiz oranlarında yaptığı indirimi ve piyasalara yansımalarını değerlendiren Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Nesim Ekinci, "Faizlerin yüzde 1'in altına inmesi sektörümüze can suyu oldu. Konut alıcıları için ise şuan diğer önemli bir fırsat, fiyatlar. Yeni maliyetler henüz binalara yansımadı, yeni projelerde bu fiyatları görmek mümkün olmayacak. Bu nedenle alıcı için fırsat döneminden geçiyoruz, ev almanın tam zamanı" dedi. Merkez Bankası'nın faiz hamlesinden sonra kamu bankalarının da konut kredi faiz oranını yüzde 0.99'a çekmesi ev sahibi olmak isteyenlere 'ev aldıracak' fırsatların kapısını aralıyor. Faiz indirimleri gayrimenkul sektöründe de olumlu karşılanırken, bayram öncesi ekonomide atılan bu adımı değerlendiren MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, "Konut faiz oranlarının indirilmesi, hem konut alıcısı hem sektör için önemli bir can suyu oldu ve piyasalara bayram havası erken geldi" dedi. Düşük faiz-uzun vade ikilisinin ilk etapta konuta ihtiyaç duyanları harekete geçireceğini belirten MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, "Bir yıl içerisinde malzeme fiyatlarında inşaat malzemeleri fiyatlarında işçiliklerde dâhil olmak üzere yaklaşık olarak yüzde 50-70 oranında bir artış oldu. Bir binanın yapılışında 400-450 kalem sektörle iş yapılıyor. Bütün bu sektörlerin hepsinde artış var" diye konuştu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konut almak için en uygun zaman
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN