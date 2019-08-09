Silifke Kurban Bayramına hazır

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Başkanvekili Sadık Altunok, yaklaşan kurban bayramı öncesi Mukaddem Mahallesi Becili mevkiinde yapımı devam eden 12 bin m2'lik canlı hayvan pazarı yerinde, elektrik, su, zemin ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Kurban Bayramına sayılı günler kala çalışmaların hız kazandığı Kurbanlık satış alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, kurban satış yerlerinin dağıtımına başlandığını ifade etti. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkanvekili Altunok, "İlçe halkımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri ve huzur içerisinde bir bayram idrak etmeleri için tüm tedbirlerimizi aldık. Canlı hayvan satışı yapan esnaflarımızı kısa sürede olsa pazar yerimizde sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde misafir etmek için çalışıyoruz. Kurbanlık hayvan barınaklarını, ihtiyaçlarını giderecek donatı alanlarını gidermek için bir dizi çalışmayı tamamladık" dedi.