Şimşek’te transfer çalışması sürüyor

T
FF 1. Lig ekibi Adana Demirspor
'un kentte kendi tesislerinde yaptığı yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Ümit Özat, Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, eksik bölgelere transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Transfer çalışmalarını sürdüren mavi-lacivertli ekipte son antrenmana sakatlıkları süren Rassoul
ve Tayyip Talha Sanuç
katılmazken, yeni transferlerden Volkan Şen
çalışmada yer aldı. KAYSERİ İLE HAZIRLIK MAÇI
Özat, sezon hazırlıklarına kentte devam edeceklerini belirterek, "İlk hafta oynayacağımız Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarını Adana'da sürdüreceğiz. Yarın saat 20.00'de Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kadir Has Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağız. Eksik bölgelere transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımdaki bütün futbolcularıma güveniyorum. Taraftarımızdan ricam, lütfen bir daha ceza alıp bizi yalnız bırakmasınlar. Bu zorlu yolda onlara çok ihtiyacımız var"
ifadelerini kullandı.