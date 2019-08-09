Şimşek’te transfer çalışması sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekibi'un kentte kendi tesislerinde yaptığı yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Ümit Özat, Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, eksik bölgelere transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Transfer çalışmalarını sürdüren mavi-lacivertli ekipte son antrenmana sakatlıkları sürenvekatılmazken, yeni transferlerdençalışmada yer aldı. KAYSERİ İLE HAZIRLIK MAÇIÖzat, sezon hazırlıklarına kentte devam edeceklerini belirterek,ifadelerini kullandı.