Tartışma sırasında golü de buldular

Tartışmaların yaşandığı esnada Katar ekibinin gol bulması ve golü atan futbolcunun sevincini Gazişehir Gaziantep yedek kulübesinin önünde yapması nedeniyle tartışma daha da büyüdü. Saha içerisinde devam eden tartışma orta hakem tarafından ilk yarının sonlandırılması ile bir nebze dindi. İkinci yarıda rakip takım sahaya çıkmayınca hakem maçı bitirdi.



SUMUDICA: ZAMANLA GÜÇLÜ VE İYİ OLACAĞIZ

HEDEFLERININ iyi futbol oynayarak güzel sonuçlar almak olduğunu vurgulayan Sumudica, "Takımın iyi olup olmadığını aldığımız sonuçlarla göreceğiz. Asbaşkanımız ve başkanımız ile görüş alışverişi yaptık. Gelecek oyuncularla beraber kafamdaki takım kurulmuş olacak. Festival gibi düşünün, herkes ilk başta birbirini tanımaz, zaman ilerledikçe birbirleri ile yakınlaşıp kaynaşırlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. İlk hedefimiz takımı ligde tutup üst sıralarda yer almak" diye konuştu.