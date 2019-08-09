Toros kaplanı Bolu’yu geçemedi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, beşinci hazırlık maçında TFF 1.Lig ekibi Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Bolu kampını tamamladı. Turuncu-beyazlı takım karşılaşmaya Goran, Serdar, Veli, İhsan, Özkan, Bagayoko, Hakan, Okan, Eren, Gökhan ve Ahmet 11'i ile çıktı. Teknik direktör Levent Eriş ikinci yarı oyuna İrfan, Marvin, Semir, Roni, İbrahim, Enes, Evren ve Utku'ya forma şansı verdi. Karşılaşmada golleri Adana'dan Ahmet Dereli Bolu'dan Roger Bassono kaydetti. Turuncu-beyazlı ekip pazartesi akşamı Adana'da toplanacak. Teknik adam Eriş, göreve yeni geldiğini takımını tanımaya çalıştığını

belirterek, "Bolu kampını çok iyi bir seviyede kapattık. Şimdi Adana'da kalan haftada lige ısınacağız" diye konuştu.

SEMIR UÇAR ADANASPOR'DA

TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon DSC Arminia Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu büyük bir camiaya geldiğini belirterek, "Çok mutluyum. Transferimde emeği geçen kulüp başkanımız Bayram Akgül ve teknik direktörümüz Levent Eriş'e teşekkür ediyorum" dedi.