2 yılda tonlarca ekmek topladı

BUGÜN NELER OLDU

Doktorların dizlerindeki rahatsızlık için yürümesini önerdiği Gaziantepli 74 yaşındaki Zemzem İnal, her gün kilometrelerce yürüyerek, çöpe atılan ekmek, giysi ve kullanılabilir eşyaları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yürüyüş yapmaya başladıktan sonra sokaklarla atılan ekmekleri görünce dayanamayıp bir yerlere bıraktığını ancak daha sonra bunları toplayarak hayvan besicilerine ulaştırmanın daha iyi olacağını düşündüğünü söyleyen Zemzem İnal, "Milletimizde ekmek konusunda büyük bir israf var. Herkes yediğinin iki katı ekmek alıyor, sonrada böyle heba ediyor. Bunu görünce dayanamadım. Mahalleden topladığım ekmekleri garajımda kuruttuktan sonra çuvallara koyarak hayvancılık yapanlara veriyorum. Hem ekmekler heba olmuyor hem de onların yem ihtiyacı karşılanıyor" dedi. Eski elbise, eşya hatta taneli gıdaları da topladığını belirten İnal, "Eski elbiseleri yıkayıp temizledikten sonra kapıcımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderiyorum. Kimisi fabrikada giyiyor, kimisi köyde. Kiminin de Allah yardım etsin alacak gücü olmuyor, günlük kıyafet olarak kullanıyor. Yine atılan yemekleri de bahçede ve garajın önünde kuşlara ve sokak hayvanlarına veriyorum. Hayvanlar alışmış, acıktıklarında gelip beni bekliyorlar. Her gün 9-10 kilometre yürüyorum. Farklı saatlerde ve azar azar yürüdüğüm için beni yormuyor, hatta sağlığıma çok faydası oluyor" şeklinde konuştu.